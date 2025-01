Moviola Atalanta-Napoli, Colombo dirige all'europea

Un gradino europeo per Colombo, gara tosta, difficile, intensa, tenuta con lo stile che piace tanto alla Uefa: gestione senza dare spettacolo. Rispetto alle gare in Europa, però, troppi gialli (avrebbero fatto rabbrividire Rosetti), qualcuno (vedi Neres) completamente sbagliato, ma si tratta dell’unico errore palese. Non ha inciso, lasciando che la partita filasse via senza intoppi.

L'errore

Neres interviene sul pallone, Bellanova (che viene anticipato) sul piede dell’azzurro, pestone pieno, che però Colombo non coglie (a proposito: il quarto, Giua, cosa stava facendo?): arriva un cartellino giallo per il brasiliano completamente sbagliato e inventato.

Regolari

Regolari le reti segnate, partiamo da quella che ha deciso la partita: non è neanche una spinta il tocco appena di Lukaku su Scalvini (che perde aderenza col terreno) sulla rete del 2-3. Corretto il vantaggio dato sul gol del 2-2 di Lookman, era fallo di Juan Jesus su Retegui in APP. Ancora, non falloso l’intervento di Anguissa su Ederson che ha dato il via al gol di McTominay, pulita l’Attacking Possession Phase sull’1-0 (di gioco il contrasto fra Djimsiti e McTominay), in gioco Politano sul passaggio di Neres (dietro la linea del pallone, basta questo).

VAR: Di Paolo 6

Fa la guardia, non deve intervenire.