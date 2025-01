Moviola Juve-Milan: Massa ok, giusto  non dare rigore  su Reijnders  

Massa ha tenuto sotto controllo Juve-Milan senza apparenti difficoltà, merito anche delle due squadre che hanno pensato a giocare, facilitando il compito del direttore di gara. Sono stati 30 i falli fischiati e due soli i cartellini gialli, buona accettazione da parte dei giocatori. Un paio di episodi in area Juve che potevano dare la sensazione d’essere rigore, buona lettura in campo, VAR pressoché inoperoso.

Non è rigore

Thuram entra in scivolata in area su Reijnders, il giocatore bianconero tocca immediatamente il pallone con la gamba destra, il contatto che segue è assolutamente di gioco, il pallone non è più neanche nella disponibilità dell’avversario. Corretto non assegnare il penalty.

Cambiaso tocca il pallone

Dinamica simile nella ripresa, quando Cambiaso tocca il pallone e non Terracciano, che lascia lì la gamba sinistra e poi cade, corretto lasciar giocare.

Regolare

Nessun problema sui due gol della Juventus, per entrambi è stata mostrata l’animazione del SAOT, forse sul primo poteva esserci qualche dubbio. quando Nico Gonzalez serve Mbangula, quest’ultimo è dietro la linea fissata da Emerson Royal. Più facile fissare la posizione corretta di Weah: quando viene servito da Thuram, è proprio dietro Tomori.

VAR: Mazzoleni 6

Facile in campo, facile a Lissone.