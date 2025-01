Moviola Champions: all’Atalanta manca un rigore. Netto per il Milan ma…

INTER-MONACO

Peljto (Bos) 6.5

E’ uno degli assi nella manica della Uefa: ha diretto cinque partite (come Letexier) in questa fase della nuova Champions, più di tutti. Stima meritata. Corretto il rigore per l’Inter: Zakaria tampona da dietro Thuram, lesto a mettersi fra lui e il pallone. Ancora, giù in area Dumfries ma non c’è contatto con il difendente, incespica da solo. Corretta l’espulsione di Mawissa: ferma Thuram in chiara occasione da gol, nessun dubbio. Regolare la rete del 2-0: sul primo lancio per Lautaro Martinez (quello di Barella), l’argentino è tenuto in gioco da Salisu.

VAR: Dankert (Ger)6

Per lui solo conferme.



JUVENTUS-BENFICA

Kovacs (Rom) 6

Non è stata una partita con difficoltà particolari, complice anche il poco interesse per Juve (certa di fare i playoff). Lo dimostrano gli appena 15 falli fischiati, tanto da far sembrare esagerati i tre cartellini gialli (Vlahovic su Otamendi duro, Otamendi che stende Nico Gonzalez, Bah in fallo tattico su Conceiçao): insomma, Kovacs, pur non al top della forma, se la cava. Regolare la rete dello 0-1: quando Bah serve Pavlidis, quest’ultimo è dietro la linea del pallone.

VAR: Evangelou (Gre)6

Poco lavoro, quasi nullo.



DIN. ZAGABRIA-MILAN

Letexier (Fra) 5.5

Capito perché Rosetti ha mandato il suo gioiellino a Zagabria? 27 falli, un cartellino rosso e 9 gialli, tanto per dire. Corretta (quanto inevitabile) l’espulsione per doppio giallo di Musha: il primo per proteste e per aver cercato di alzare da terra Torrente, il secondo perché trattiene (fuori area) Pavlovic. Giusto annullare il 2-0 Stojkovic: in APP, Baturina controlla il pallone con il braccio destro largo, giusto far proseguire e giusto annullare. Ancora una rete annullata alla dinamo: Baturina riceve il pallone e cede per Pierre-Gabriel che mette in mezzo per la rete di Kulenovic, ma l’autore dell’assist è in fuorigioco. Netto il rigore assegnato inizialmente al Milan: Nevistic travolge Leão, ma.... Ma il portoghese allarga il gomito su Mmaee (che ci mette tanto mestiere per rendere il colpo più evidente) poco prima di subire fallo, OFR e penalty revocato: non una cosa clamorosa, live si poteva pensare ad un contrasto (ed è esagerato) dovuto alla dinamica del gioco. Il contatto, però, deve esserci stato, altrimenti il VAR non sarebbe potuto intervenire.

VAR: Delajod (Fra)5,5

Non può non fare OFR in quel caso, però....



BARCELLONA-ATALANTA

Oliver (Ing) 5

Se questo è (e così dovrebbe essere, Taylor s’è sciolto sotto le bordate di Mourinho) il miglior arbitro inglese, siamo messi male. E giova ricordare come l’inglese arrivi dall’errore di Arsenal-Wolves, con il rosso a Lewis-Skelly che ha acceso la polemica fra i sudditi di Sua Maestà (anche per il mancato intervento VAR). Manca un rigore per l’Atalanta, e non è poco. In area blaugrana, Koundé entra su Zappacosta, non tocca il pallone e colpisce il giocatore sulla gamba sinistra. Più di così. Annullata una rete a Zappacosta, dopo un lunghissimo controllo VAR: visto che il tocco sul pallone di Garcia non può essere considerato una giocata, bisogna risalire al tocco precedente, con l’esterno nerazzurro oltre Araujo. Il Barcellona lamenta un tocco di braccio destro di Hien: ci sta non punirlo, forse ilò pallone va anche sul petto. Regolare la rete di Pasalic: sul cross di De Roon, è tenuto in gioco da Araujo.

VAR: Gillett (Ing)5

Sul contatto su Zappacosta, forse stava facendosi la barba....



SPORTING-BOLOGNA

Bastien (Fra) 6.5

Partita particolarmente nervosa, dal punto di vista disciplinare numeri assurdi anche per un campionato qualsiasi: pensate, addirittura 46 falli (!) e 9 gialli. Regolare il gol di Pobega: sul colpo di testa di Beukema, il giocatore rossoblù è tenuto in gioco da Trincão e Hjulmand.

VAR: Millot (Fra)6

Gli basta fare il notaio.