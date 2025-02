Moviola Bruges-Atalanta, l'arbitro Meler si prenda una vacanza: non è mai rigore       

Bruges-Atalanta

Meler: 4

Il veleno nella coda di una partita che ha dimostrato, una volta di più, l’urgenza e la necessità di mettere mano al protocollo VAR, che si sta dimostrando inadeguato. Come successo a San Siro lunedì, come successo a Empoli sabato, come successo ieri sera a Bruges: sarebbe bastato mezzo secondo agli uomini al monitor per sanare un’ingiustizia, che invece a posteriori diventa doppia. Nascondersi dietro la burocrazia non è da uomini di sport. Quanto all’arbitro Meler (a proposito, gli arbitri turchi, sui rigori, ci capiscono poco o nulla, citofonare Oguzhan Çakir se non sta rivedendo la registrazione di Galatasaray-Adana Demispor) prenoti pure una lunga vacanza nei prossimi mesi, rivederlo in campo sarebbe sì peggio del suo errore.