Moviola Parma-Roma: Chiffi, errori clamorosi! E l’assistente ha avuto Rosetti testimone di nozze…

Non bene Chiffi : poco carattere, abbastanza apatico, è clamoroso come riesca a fischiare la fine della partita con la Roma 1vs1 in campo aperto con Shomurodov (pure se il pallone gli aveva picchiato nella schiena). Detto tutto.

Valeri-Soulé, fuori area e giallo inventato

Vede in area il tocco sulla gamba sinistra di Valeri su Soulé, Chiffi, fischia il rigore (sarebbe stato corretto) e commina il cartellino giallo (DOGSO depenalizzato). Al VAR, però, Sozza verifica il punto d’impatto che è fuori (e neanche di poco, non bene anche l’assistente n. 2, Marcello Rossi), overrule: il rigore si trasforma in una punizione dal limite, il giallo in rosso. Altro errore: sempre l’assistente (che ha avuto fra i suoi testimoni di nozze proprio Rosetti, tirato in ballo da Ranieri dopo l’Europa League: quando si dice il caso....) segnala all’arbitro che Soulé, nel festeggiare, ha provocato: come Doveri che travisò il gesto di Lookman (gli occhiali, ovvero, l’uomo che guarda, Lookman appunto), nessuno ha capito che quelle lettere mimate con le mani erano per altri, quale provocazione ai tifosi termina con un bacio? Mani di Salah-Eddine in APP: autogiocata.

Quasi simulazione

Nessun contatto fra Leoni e Soulé in area poco dopo il quarto d’ora, siamo quasi alla simulazione.

Niente gol

Bravissimo Suzuki: tiene sulla linea il tiro di Salah-Eddine, la GLT conferma.

Contatto in area

Slalom di Baldanzi in area, c’è un tocco di Lovik sul piede sinistro, non è da rigore ma contatto c’è.

Voto: 5

VAR Sozza 6,5: Giusta overrule.