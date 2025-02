Moviola Juve-Inter, bene Mariani. McKennie, non è rosso ma...

Forse stilisticamente non sarà piaciuta, ma è solida e adeguata a Juve-Inter la direzione di Mariani. Le decisioni sugli episodi cruciali non sono errate, compreso il presunto fallo di mano di Gatti e il pestone McKennie-Bastoni che ha fatto gridare al rosso. E’ stato bravo e intelligente Mariani ad adeguarsi al cambio di ritmo della ripresa (primo tempo, 12 falli appena fischiati, saranno 27 a fine gara), la scelta di Rocchi è stata azzeccata (non solo questa, forse la prima giornata senza grandi polemiche, a Genoa-Venezia piacendo).