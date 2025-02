Moviola Psv-Juve: arbitro sopra ai suoi standard, eppure qualcosa…

Juve, no rigore

Conceiçao va a terra in area del PSV dopo un tocco sulla gamba destra da parte di Mauro Junior: l’olandese è in ritardo, il bianconero ha già preso posizione ed è davanti, ma il contatto è troppo leggero (soprattutto per i parametri Uefa). Più rischioso l’incrocio fra Schouten e Conceiçao, involontario sì ma la volontarietà non conta più.