Moviola Cagliari-Juve: svista di Colombo, su Vlahovic era rigore

Arrivava dall’ottima esperienza in Venezuela, nel sub20 che si è concluso lo scorso 16 febbraio (ha diretto cinque gare, tre nel girone finale che ha sancito la vittoria del Brasile), ma Andrea Colombo , sotto gli occhi del designatore Rocchi , si perde un rigore abbastanza evidente, doveva esserlo anche per il VAR (ah, c’era Chiffi....). Sulle altre valutazioni aveva visto sempre giusto, dosando bene fischi e cartellini.

Il rigore chiesto dalla Juve

Lunga fuga di Vlahovic, partito in posizione regolare (è nella propria metà campo, non c’è bisogno di altre valutazioni): prima del tiro, da dietro, dopo una rincorsa disperata, Luperto lo spinge con due mani dietro la schiena. Colombo è stato probabilmente tratto in inganno dal fatto che la punta bianconera ha comunque tirato, ma il VAR sarebbe dovuto intervenire, non è più solo una valutazione dell’intensità di una spinta, visto che quella a due mani è - per definizione - sempre punibile.

Proteste bianconere

Kelly anticipa Piccoli in area della Juve, arriva prima sul pallone, corretto non dare rigore. Sono reciproche, invece, le trattenute fra Luvumbo e Weah, sempre in area della Juve: i due si tengono, giusto far proseguire.

Il gol della Juve

Non c’è fallo di Vlahovic su Mina, che si fa prendere il tempo, sull’azione del gol decisivo.

VAR: Chiffi5

Colpevole.