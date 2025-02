Moviola Inter-Lazio: perché il gol di Arnautovic doveva essere annullato

Ci sono due situazioni da attenzionare sul gol di Arnautovic che, in un verso (meno grave) o l'altro (decisamente più evidente) doveva essere annullato: poco prima del tiro, infatti, Dumfries trattiene Rovella per il braccio sinistro, probabilmente il giocatore biancoceleste non sarebbe arrivato a contrastare il tiro, ma l'infrazione c'è (non si può trattenere un giocatore).