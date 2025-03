Moviola Juve-Atalanta, Sozza, più facile del previsto: ok  il rigore dato  

Juve-Atalanta

Sozza: 6,5

Partita che, vista dopo il fischio finale, avrebbe potuto arbitrare anche qualcun altro. Rocchi ha scelto l’internazionale Sozza, che pure non arrivava da un periodo felicissimo: ha il merito, l’arbitro di Seregno, di non complicarsela, scegliendo le cose facili. Unico appunto, a volte il metro tecnico è andando un po’ troppo fuori scala. Nelle situazioni cruciali, non sbaglia, compresa la lettura sul tiro di McKennie nel finale.