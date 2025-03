Moviola Napoli-Milan, Sozza è una delusione: la furbata di Theo sul rigore

Bene ma non benissimo Sozza, alcune scelte sono state francamente poco lineari e chiare. Rigore che in campo si fischia sempre, finale da gestire meglio, era in balia della partita, lasciando sul campo falli chiari.

Netto il rigore per il Milan

Ci sta il rigore al Milan, dal campo si fischia sempre: molto ingenuo Billing ma anche molto furbo Theo Hernandez. Il francese brucia sul tempo l’avversario e gli si mette davanti (prendendosi il vantaggio dell’eventuale punibilità) e nel farlo mette la gamba sinistra fra quelle del danese (garanzia di fallo a favore al 100%). Impossibile per Sozza fare diversamente, impossibile per il VAR intervenire.

Gol regolari

Scatta in posizione regolare Politano, servito da Di Lorenzo, sulla rete dell’1-0, nessuna infrazione sul gol del 2-0: Buongiorno recupera il pallone senza fallo su Abraham, quando Gilmour serve Lukaku, il belga è tenuto in gioco da Walker.

Sozza discontinuo

Non sempre puntuale la lettura di Sozza. E se sono corrette le scelte di non ammonire Gilmour (non è un pestone pieno su Bondo) e di mostrare il giallo a Lukaku (rischia anche intervenendo con il piede un po’ alto su Bondo), manca un fallo (e probabilmente giallo) per l’incrocio fra Politano e Theo Hernandez, mentre è netta l’infrazione di Gimenez su Meret in uscita non sanzionata.

VAR: Meraviglia 6

Avalla, perché altro non può fare.