Moviola Roma-Juve: stile europeo per Colombo, non c'è rigore sul tocco con il braccio di Kelly

Non c'è rigore sul fal fallo di mano di Kelly

L’episodio che merita l’approfondimento della moviola: a fine primo tempo, protesta la Roma e chiede il rigore per fallo di mano di Kelly. Il tiro di El Shaarawy finisce si sul braccio del difensore inglese, lo colpisce sul gomito che, però, è al corpo, vicino, in una dinamica congrua con l’azione, giusto non fischiare.

Regolari la reti di Locatelli e Shomurodov

Tutto regolare sulla rete di Shomurodov: al momento del colpo di testa di Ndicka, infatti, l’attaccante giallorosso è tenuto ampiamente in gioco da ben cinque giocatori della Juve, l’ultimo dei quali è Locatelli. Ok anche la rete di Locatelli, non ci sono contrasti o infrazioni in APP.

Disciplinare, stile europeo per Colombo

Colombo ha fischiato 25 falli, ammonendo 2 giocatori, in perfetto stile europeo (è l’arbitro italiano che più si avvicina agli standard Uefa): corretto il giallo per Cristante (una sbracciata senza violenza su Nico Gonzalez) e Renato Veiga (da dietro diretto su Dovbyk).

Var, tutto facile per Di Bello

Di Bello (6) - Deve solo confermare quello che l’arbitro fischia in campo, facile.