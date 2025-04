Atalanta-Lazio,  Chiffi controlla: ok il gol-partita. Male i cartellini

Atalanta-Lazio

Chiffi: 6

Partita complicata, complessa ma tenuta in controllo per Chiffi, nonostante più d’una sbavatura, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Un paio di attimi di tensione (vedi: infortunio a Tavares e susseguente mezza mass fra i giocatori) disinnescati comunque dall’arbitro di Padova, non sempre preciso nella rilevazione dei falli. Nessun dubbio sulla bontà della rete di Isaksen, nonostante le proteste di Kolasinac e Gasperini.