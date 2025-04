Moviola Juve-Lecce: Zufferli e quel contatto al limite che fa discutere 

Zufferli 6,5

Non preciso come nel recente passato (ma è già alla seconda di fila) il giovane Zufferli, che Rocchi sta crescendo a pane e partite. Alcune scelte lasciano qualche dubbio, su tutte il contrasto Renato Veiga-Krstovic. Che è poco o nulla, ma se bisognava fischiare un fallo.... Precisi gli assistenti, Bercigli in particolare.