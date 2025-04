Moviola Inter-Bayern Monaco: Vincic la tiene, Goretzka-Thuram siamo al limite 

Complicata e neanche poco la partita per lo sloveno Vincic, solitamente non proprio il massimo ma ieri sera coerente con le sue scelte, sia tecniche che disciplinari. Giudica alla stessa maniera gli episodi in area, in un caso prendendosi qualche rischio. La chiude con 26 falli fischiati e tre cartellini gialli, tutti corretti e appropriati: ne mancano un paio, di sicuro se la cava Goretzka.

Contatto al limite

Contatto in area del Bayern fra Goretzka e Thuram: il giocatore tedesco colpisce con il sinistro il destro dell’attaccante nerazzurro, entrambi stanno guardando il pallone, Vincic lo ha valutato non punibile (dire che è involontario non è corretto al 100%), siamo al limite, ci sta visto il metro tecnico impostato.

Le proteste del Bayern

Perché aveva protestato prima il Bayern per l’intervento di Bastoni su Sané: l’intervento del difensore nerazzurro è d’esperienza ma non falloso, appoggia appena il fianco sull’avversario, senza neanche spingere, corretta la linea d’intervento. Ad inizio ripresa, contatto fra Laimer e Thuram, il primo rischia ma tocca (alla fine) il pallone, il secondo un po’ cerca l’appoggio sull’avversario per il contatto.

Gol regolare

Non c’è fallo in APP di Goretzka su Mkhitaryan sulla rete di Kane dello 0-1: braccia basse, nessun colpo proibito.

VAR: Borosak (Slo)6

Conferma tutto