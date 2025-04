Moviola Juve-Monza, inesperienza Perenzoni: si perde il rosso a Yildiz

Quarta stagionale in serie A per Perenzoni, l’inesperienza si vede: per un paio di volte la partita (tutto sommato semplice, se gestita bene) rischia di sfuggirli di mano, con mass e scambio di cortesie fra giocatori. Ha bisogno dell’OFR per cogliere la gomitata (non classica, ma comunque violenta) di Yildiz su Bianco (saranno due giornate con multa anche se il Codice di Giustizia parla di «minimo tre giornate di squalifica»). Insomma, rivedibile (ad essere possibilisti).