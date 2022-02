Primavera, Genoa-Sassuolo 1-2. Decidono Mata e Flamingo

GENOVA - Il Sassuolo Primavera vince in casa del Genoa con il punteggio di 2-1. Le reti neroverdi arrivano entrambe nella prima frazione di gioco: sblocca Mata , raddoppia Flamingo su calcio di rigore. Nella ripresa il Genoa accorcia con Mercandalli . Punti importanti in chave play off per il Sassuolo che sale a quota 30, scavalcando proprio il Genoa fermo a 28.

La partita

Dopo un avvio con occasioni su entrambe le parti, il punteggio si sblocca al 28': Mata riceve da una punizione battuta veloce, si accentra eludendo Bolcano e Mercandalli e poi conclude a rete con un destro potente, Sassuolo in vantaggio. Raddoppio neroverde al 34': D'Andrea, in area avversaria, dribbla secco Palella che lo mette a terra, è calcio di rigore che viene trasformato da Flamingo, 0-2. Nel finale il Genoa si scuote e cerca di accorciare le distanze con Bolcano che, sugli sviluppi di un corner di Besaggio, manda di poco alto di testa. Genoa pericoloso nella ripresa al 19' quando Nesci impegna il portiere avversario Vitale che tocca quel tanto che basta per far impattare la sfera sulla traversa. Al 32' arriva la rete rossoblù: corner di Besaggio, Mercandalli sotto misura di testa trova la deviazione vincente, 1-2. Il Sassuolo prova ad allungare nuovamente, ma al 34' Aucelli non arriva di un soffio alla deviazione vincente.