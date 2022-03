Primavera, Sampdoria ko in casa con la Juve: termina 1-4

La partita

La Juventus passa in vantaggio al 15': i bianconeri approfittano di un disimpegno errato di Bonfanti e partono in contropiede, la palla arriva a Chibozo che dal limite dell'area scocca un destro rasoterra che supera il poritere avversario Saio. Ma è immediato il pareggio della Sampdoria: errore bianconero in disimpegno, Di Stefano fa sua la sfera e la calcia verso la porta: il portiere della Juve Senko riesce a respingere, ma Bontempi arriva per primo sulla palla e la mette dentro, 1-1. Nella ripresa, il primo tentativo blucerchiato è di Malagrida, che non trova la porta da buona posizione. Poco dopo Somma, servito da Di Stefano, si fa ipnotizzare da Senko a tu per tu: il portiere bianconero sventa. Poi il blucerchiato Yepes dapprima sventa un pericoloso contropiede avversario, poi pochi istanti dopo, cerca la marcatura personale sugli sviluppi di un angolo. Al 25' la Juve passa in vantaggio con Mulazzi che ribadisce a rete dopo un primo tentativo di Chibozo respinto da Saio. 1-2. I bianconerti rimpinguano il bottino nel finale: al 29' la conclusione di Haas centra il palo, Turicchia è il più reattivo di tutti, palla in rete. Un minuto dopo ancora Turicchia che ricevuto un lancio, batte Saio di sinistro per il poker finale.