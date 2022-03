Roma Primavera, 2-1 all'Atalanta con Cherubini e Rocchetti

La partita

Avvio di studio su entrambi i fronti, al 14' la Roma rompe gli indugi con una conclusione da lontano di Cherubini, con la palla che si perde a lato di pochissimo. Giallorossi pericolosi un paio di minuti dopo: provvidenziale la chiusura di Del Lungo su Persson; quest'ultimo al 19' tornerà a provarci ma l'intervento di Panada sventa la minaccia. Se la Roma tiene il controllo del gioco, nella seconda metà di prima frazione, gli ospiti creano le migliori occasioni. Al 25' infatti ci prova l'Atalanta, che sfiora la marcatura con il colpo di testa di Bernasconi che impatta sulla traversa. Al 42' ancora ospiti pericolosi: imbucata di Sidibe per Omar che si presenta a tu per tu con Mastrantonio, ottima la chiusura del portiere della Roma. In avvio di ripresa, il punteggio si sblocca a favore della Roma: Cherubini se ne va via in contropiede, attraversa tutto il campo e, arrivato in area a avversaria, batte il portiere nerazzurro Dajcar, 1-0 al 3'. Reazione immediata dell'Atalanta: all'11' Del Lungo crossa sul primo palo dove è buono l'inserimento di Sidibe che di testa corregge in rete, 1-1. Ma la gara è ormai infiammata: due minuti dopo Persson va via in ripartenza e serve in area Rocchetti che batte Dajcar, Roma di nuovo in vantaggio al 13'. Nel finale, la Roma cerca di chiuderla con Cherubini e Tahirovic, ma il risultato non cambia più.