Primavera, Lecce ok col Sassuolo: salvezza a portata

La partita

Il Lecce passa in vantaggio al 21' della prima frazione di gioco: Hasic rimette in area di testa iuna punizione di Vulturar, si accende una serie di batti e ribatti al termine della quale Daka spinge la palla in rete, 1-0. In avvio di ripresa, al 6' arriva il raddoppio: Nizet impegna da calcio di punizione il portiere Vitale che subito dopo mette giù in area Lemmens, calcio di rigore per il Lecce che viene trasformato da Gonzales, 2-0. Il Lecce torna a provarci con Nizet e Gonzalez, il Sassuolo accorcia al 23' con Abubakar che insacca un pallone vagante in area, non perfetto nell'occasione il portiere locale Samooja. I neroverdi al 28' restano in 10 quando Cehu, già ammonito, rimedia il secondo giallo. Al 37' Sassuolo addirittura in 9: punito con il rosso un intervento di Miranda.