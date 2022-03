Torneo di Viareggio: Carrarese e Milan agli ottavi. Bologna-Sassuolo 2-2

ROMA - Seconda giornata del Girone A nella fase eliminatoria: due doppiette decidono la sfida di vertice del Gruppo 1 tra Bologna e Sassuolo, terminata 2-2. Le due squadre italiane sono appaiate in testa con 4 punti, inseguite dagli argentini del Don Torcuato che conquistano i primi tre punti del loro torneo battendo gli australiani della Apia Leichhardt. Nel Gruppo 2 prendono il largo Carrarese e Milan, a punteggio pieno e pronte a sfidarsi lunedì per il primato, mentre restano al palo Parma e Westchester United. Ben 8 le reti arrivate nella sfida del Gruppo 3 tra Genoa e Spal, con un pareggio che lascia il Grifone in vetta e gli estensi ad inseguire rossoblù e Pontedera, vincente (2-0) contro UYSS New York e a quota 4 punti come i liguri.