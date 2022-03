Primavera, l'Empoli va forte: 2-1 al Lecce. Pescara-Sampdoria 1-2

ROMA - Vittoria preziossima della Primavera dell 'Empoli in chiave salvezza. I toscani infatti hanno battuto in casa il Lecce (2-1), allontanandosi così dalla zona play-out, dove è invece impantanato il club pugliese. Decisive le reti azzurre di Barsi e Baldanzi . Nell'altro match disputato alle 15, il Pescara viene superato dalla Sampdoria a domicilio per 2-1. Abruzzesi che restano ultimi, mentre i blucerchiati si issano al quinto posto a quota 41, in piena zona play-off.

Empoli-Lecce 2-1

Il Lecce al 20’ va sotto: Barsi impatta di testa un cross di Rossi e porta in vantaggio l'Empoli. La reazione degli ospiti è blanda, lo svantaggio non scuote il Lecce e così il portiere degi pugliesi deve intervenire con una difficile parata per evitare il raddoppio di Lozza, autore di una girata di testa su azione d'angolo. La reazione del Lecce è tutta nel doppio tentativo di Gonzalez, che si vede respinge per due volte il destro dalla difesa toscana al 29′. L'Empoli è vivo e sfiora il raddoppio con Baldanzi al 42'. La prima frazione termina così col vantaggio toscano. Ripresa: bastano due minuti agli azzurri per raddoppiare con Baldanzi che mette in rete con un gran sinistro. Subito dopo il Lecce inizia a farsi vivo e potrebbe accorciare le distanze con Gonzalez al 12' ma Fantoni respinge. Il gol è nell’aria e arriva al 19' quando Guarino fa autogol deviando in porta un tiro di Daka. I pugliesi sfiorano anche il pari ma l'estremo dell'Empoli è prodigioso su Daka. Termina 2-1 per i toscani che salgono a 32 punti lasciando i salentini in piena zona play-out.

Pescara-Sampdoria 1-2

Più Pescara che Sampdoria nei primi venti minuti di gioco, con gli abbruzzesi che si portano subito in vantaggio con Delle Monache. La Samp si scuote e al 26' pareggia con Di Stefano, ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 27' però ecco il pari blucerchiato: su situazione d'angolo è infatti Malagrida a mettere dentro con un destro al volo all'angolino destro. Al 44' la Samp trova il bis con Di Stefano che dalla sinistra tenta il tiro e trova sulla traiettoria Madonna che spiazza il portiere e fa autogol: 1-2. Nella ripresa il Pescara ci prova ma il gol non arriva, la Samp porta via tre punti importantissimi ed esulta.