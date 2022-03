Torneo di Viareggio: Inter. Fiorentina e Bologna ai quarti

ROMA - Torneo di Viareggio in campo oggi per gli ottavi di finale. Approda ai quarti il Sassuolo, cbe batte 2-0 il Siena, mentre l'Empoli passa il turno superando la Carrarese con un poker. Poker anche per Bologna (4-0 alla Rappresentativa) e Atalanta (4-1 al Parma). Ne fa il doppio, 8, l'Inter contro il Pontedera, mentre tra Genoa e Pisa servono i calci di rigore, che premiano i rossoblù. Spal eliminata dall'Alex Transfiguration. Sabato, i quarti: l'Inter affronta l'Empoli, mentre il Bologna se la vedrà con l'Alex Transfiguration; la Fiorentina affronta il Sassuolo, il Genoa l'Atalanta.