Primavera, il Napoli riprende il Torino in extremis: finisce 1-1

La partita

Il Torino parte bene e già al 6' si rende pericoloso con Baeten, fermato dal portiere Boffelli nell'uno contro uno. I granata proseguono alla ricerca el vantaggio: al 12' interessante cross di Pagani per il colpo di testa di Ciammaglichella, palla alta. Il Napoli si fa vivo al 16' con Cioffi che in piena area di rigore, perde l'attimo buono e poi non trova lo spazio per battere a rete. Ancora Cioffi al 18' che, ricevuto un pallone filtrante, conclude sul portiere Milan, ma era tutto fermo per fuorigioco. Il Torino torna a farsi vivo al 27', con una conclusione di Baeten murata dalla difesa avversaria, ma il Napoli è cresciuto e il solito Cioffi, due minuti dopo, viene fermato in area dall'ottimo intervento di N'Guessan che evita guai peggiori. Facile alla mezzora per Boffelli il tentativo di Baeten, poi al 32' di poco fuori la conclusione di Garbett, che scheggia il palo. Al 39' splendida discesa di Ciammaglichella che poi serve Angori, sinistro altissimo. Al 42' Napoli pericolosissimo con Saco che colpisce il palo. Nella ripresa, Torino a un passo dal vantaggio con Savini che col destro conclude a rete da distanza ravvicinata, ma trova un grande intervento del portiere Boffelli a negare la marcatura. Buona opportunità per i granata al quarto d'ora, ma Ciammaglichella arriva con un soffio di ritardo sull'invitante pallone di Pagani. Napoli a sua volta pericoloso al 36', ma la conclusione di D'Agostino termina di poco fuori. Al 40' la rete del Torino: Zanetti scende a sinistra, palla in mezzo dove non è perfetto l'intervento di Giannini, ne approfitta Gineitis che mette dentro il vantaggio granata. Ma al 1' di recupero il Napoli acciuffa il pareggio, con Saco che la mette dentro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, 1-1.