Coppa Italia Primavera, Atalanta in finale: Empoli ko 3-0

La partita

Al 18' l'Empoli crea il primo vero pericolo del match: scende Fini e serve in area Bonassi, la cui conclusione chiama il portiere avversario Sassi a un grande intervento per negargli la marcatura. Al 29' l'Atalanta replica con Pagani che, dopo aver scambiato con Cisse, conclude dal limite: il portiere Fantoni c'è. Nella ripresa, Empoli pericolosissimo in avvio (5'), con una doppia conclusione dapprima di Renzi (di testa, Berto salva sulla linea di testa) poi di Evangelisti ma la difesa dell'Atalanta si salva. Al 10', Atalanta in vantaggio: Indragoli sbaglia l'intervento su un lancio di Del Lungo, ne approfitta Pagani che va verso il fondo da dove serve Cisse che, dall'altezza del dischetto, porta avanti i suoi. Raddoppio Atalanta al 18': Chiwsa recupera palla a Degli Innocenti e tocca per Cisse che a sua volta serve Pagani il quale, superati Indragoli e Fantoni, appoggia in rete. I nerazzurri cercano il tris della sicurezza al 22' con Chiwisa, il cui colpo di testa si spegne sulla traversa. Game over al 39': Oliveri conclude a rete, palla rimpallata da Pagani che termina a Cisse che insacca il 3-0