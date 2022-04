Primavera, Empoli ok con la Samp: 1-0. Il Bologna cade a Bergamo

ROMA - Vola la Primavera dell' Atalanta nella sfida valevole per la ventisettesima giornata, superando (3-0) il Bologna . Orobici trascinati dalla doppietta di Cisse e dalla rete di Chiwisa , che salgono in piena zona play-off (quarto posto) a quota 45 punti, il Bologna invece si lecca le ferite e resta un punto sopra la zona play-out. Muovono la classifica Genoa e Fiorentina , che non vanno oltre l'1-1. Viola sempre nelle zone nobili di classifica, mentre i rossoblù prendono un punto in ottica play-out, toccando quota 34. Nell'ultimo incontro giocato alle 15 invece, ok l' Empoli che guadagna tre punti importantissimi in chiave salvezza, superando la Sampdoria (1-0).

Atalanta-Bologna 3-0

Atalanta subito in vantaggio: da sinistra Renault prova una conclusione che, deviata dalla difesa, termina a Cisse che dopo il controllo la mette in rete, 1-0. Al 25' ci prova Sidibe, che trova un attento Bagnolini, mentre dall'altra parte al 32' è alta la conclusione di Raimondo. Al 36' il Bologna perde Byone per infortunio, entra Pietrelli. Due minuti dopo ancora attento Bagnolini su Sidibe. Nella ripresa, l'Atalanta raddoppia ancora con Cisse, che batte Bagnolini su assist di Panada. Tris al 24': Chiwisa ruba palla a Stivanello e insacca.

Genoa-Fiorentina 1-1

Il Genoa ci prova subito con una conclusione di Sahli che non trova la porta. Ancora Sahli per i locali all'11': a tu per tu con Andonov mette sul fondo. Al 18' a provarci è Besaggio, Andonov fa buona guardia e blocca in due tempi. Ottimo, al 37', l'intervento di Andonov a neutralizzare il colpo di testa di Gjini, ma un minuto dopo lo stesso Gjini, su cross di Besaggio, insacca il vantaggio rossoblù. Nella ripresa, pareggio viola all'8' con un'esecuzione perfetta da calcio di punizione di Corradini, 1-1. Nel finale il Genoa sfiora il gol partita con Boci, la Fiorentina fa altrettanto in pieno recupero con Distefano.

Empoli-Sampdoria 1-0

L'Empoli mette la testa fuori al 12' con Baldanzi, ma il tiro è centrale. La Samp risponde con un pericoloso traversone di Di Stefano, ma Guarino di testa, sventa la minaccia. Al 32' la Samp recupera palla, Bontempi si porta davanti a Biagini sulla sinistra, paratona del portiere azzurro. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Ripresa: bucerchiati pericolosi al 17' con una traversa di Di Stefano, brividi per l'Empoli. Al 33' però gli azzurri passano: angolo di Magazzu e testa di Guarino per l'1-0. E' il gol che chiude definitivamente l'incontro e consegna i tre punti ai toscani.