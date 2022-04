Primavera, Pescara-Atalanta 2-3. Genoa-Inter 0-4

ROMA- L'Atalanta Primavera vince 3-2 in casa del già retrocesso Pescara e si porta a quota 51 punti in classifica. Vittoria esterna anche per l'Inter che cala il poker in casa del Genoa e si porta a quota 53 punti a -1 dal Cagliari secondo in classifica. Il Genoa resta fermo a quota 35.