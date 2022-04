Primavera, Inter-Lecce 1-0. Decide Jurgens

ROMA - Un "tiraggir" di Jurgens basta all' Inter per battere il Lecce . Nerazzurri secondi a 56 punti. Giallorossi quindicesimi a quota 34.

La partita

Al 7' dal limite dell'area di rigore leccese, Iliev strozza il tiro cestinando un ottimo invito in verticale di Sangalli. Samooja deve solo osservare il pallone che si perde lontano dalla porta. Al 21' brividi per l'Inter. Berisha ispira la corsa sulla fascia sinistra di Nizet che, arrivato al capolinea, mette in area un cross al veleno sul quale Rovida mette il guantone. Cancellando, di fatto, l'inserimento sul secondo palo di Been. Il Lecce continua a rendersi pericoloso e pressare l'Inter che comunque se la cava, con una buona copertura di Silvestro su Burnete. AL 34' però si sblocca il risultato: Jurgens estrae una prodezza dal cilindro e batte Samooja con un tiro a giro dal limite dell'area per il vantaggio nerazzurro. Il Lecce non si scompone riparte e prova a mettere in difficoltà l'Inter, ma non riesce a sfondare. La prima frazione termina sull'1-0.

Secondo tempo

Al 57' contropiede dell'Inter con il rilancio di Rovida che innesca la ripartenza di Peschetola che fa tutto bene, salta secco il portiere ma a porta semivuota si fa respingere il tiro da Macrì sul palo. Poco dopo combinazione tra Zuberek e Valentin Carboni. Il polacco vince un contrasto sulla destra, porta palla fino ai bordi dell'area leccese prima di appoggiarla verso l'argentino che, dopo uno stop orientato, calcia fuori di poco in diagonale. Da lì in poi non si registrano più occasioni di nota. L'Inter batte il Lecce 1-0.