Primavera, l'Inter mata il Torino 2-0. Granata al quarto ko di fila

TORINO - Il Torino di mister Coppitelli viene superato in casa dell'Inter (2-0), nella gara valida per la trentunesima giornata del campionato Primavera 1. Un brutto colpo per i granata, che incassano il quarto ko consecutivo, in vista del derby contro la Juve, in programma nel prossimo turno. Sorride invece l'Inter di mister Chivu, che consolida il secondo posto e continua a macinare punti in vista della post-season. Decisive ai fini del risultato, le reti di Jurgens e Zuberek.