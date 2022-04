Primavera, Spal beffata dall'Atalanta 3-2. Il Lecce travolge il Pescara

ROMA - Sale al terzo posto la Primavera dell' Atalanta dopo il colpo esterno sul campo della Spal . I ragazzi di Brambilla hanno infatti steso i pari età emiliani per 3-2, al termine di una sfida equilibrata e ricca di gol. Ci ha pensato Cisse in pieno recupero a regalare i tre punti, che come detto, fanno salire la Dea in piena zona play-off. Nell'altra sfida il Lecce travolge il Pescara (5-1) e fa un sospiro di sollievo, visto che sono tre punti importantissimi in ottica salvezza, seppur la classifica resta ancora molto delicata.

Spal-Atalanta 2-3

Parte col turbo l'Atalanta, che dopo aver fatto le prove al gol con Panada (sfera alta di poco), trova il vantaggio con Sidibe al 7', che si fa trovare al posto giusto sull’assist di Giovane e mette in rete. Al 15' però, la Spal però trova il pareggio con Ellertsson e rimette tutto in equilibrio. La gara vive sull'equilibrio: prima Cisse impegna il portiere ospite, poi gli spallini si rendono pericolosi con Mihai che calcia alto da buona posizione. Il nuovo vantaggio arriva alla mezzora con una splendida torsione aerea di Sidibe sul cross da sinistra di Renault. Nel finale di frazione però, serve un grande intervento di Sassi sul tiro ravvicinato di Wilke, per evitare il gol della Spal. Ripresa: al 25' la Spal pareggia con Ellertsson che approfitta di una corta respinta, ma in pieno recupero Cisse trova il gol con un tap-in sottomisura. Termina 3-2 per la Dea, che può esultare e vivere un'altra domenica col sorriso.

Lecce-Pescara 5-1

Il Lecce trova subito il doppio vantaggio dopo appena 5'. Berisha prima approfitta dalla distanza vedendo il portiere abruzzese fuori dai pali e poi Gonzalez sfrutta un errore difensivo trovandosi la strada spianata per il raddoppio. Dopo i due schiaffoni iniziali, il Pescara prova a riordinare le idee, cerca spazi , fa girare bene la sfera ma non punge. Al 20' il Lecce trova il tris con Carrozzo, gli abruzzesi hanno una chance con Blanuta ma non la sfruttano, mentre i pugliesi al 36' fanno poker su rigore con Gonzalez che realizza così la sua doppietta personale. Ripresa sulla stessa falsa riga del primo tempo, il Pescara prova a farsi pericoloso, ma senza esito, il Lecce invece sfrutta le palle gol e fa centro. Al 14' infatti un altro errore dei biancazzurri consente a Carrozzo di fare 5-0. Al 30' il gol della bandiera del Pescara lo sigla Blanuta su calcio di rigore. Finisce 5-1.