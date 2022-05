Playoff Primavera, Cagliari-Sampdoria 1-1. Rossoblù in semifinale

SASSUOLO - Termina 1-1 tra Cagliari e Sampdoria . I rossoblù hanno la meglio in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season, e affronteranno in semifinale l' Inter . Cagliari in vantaggio sul finire di primo tempo con Lovumbo , al 92' la pareggia Di Stefano . Espulso Montevago nel finale.

La partita

Prima occasione per il Cagliari con Desogus che prova il tiro da fuori, pallone appena a lato. Subito risposta della Sampdoria con Montevago, che si gira e trova il destro che impegna D'Aniello, sulla respinta Bontempi arriva ma non trova lo specchio. Al 27' occasionissima per il Cagliari, Del Pupo arriva in area tarda a calciare e trova la deviazione di Saio, che poi si supera con i piedi su Cavuoti, ostacolato anche da Luvumbo al momento del tiro. Al 34' Montevago di testa trova la risposta di D'Aniello che blocca a terra. Due minuti dopo, liscio di Bonfanti su lancio di Palomba, Luvumbo da posizione defilata non trova la porta, il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 40' Cagliari in vantaggio: Luvumbo sguscia via alla marcatura di Migliardi e batte Saio per l'1-0, risultato sul quale si chiude anche la prima frazione.

Secondo tempo

Al 61' Di Stefano viene steso in area da Obert, l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore alla Sampdoria. Dal dischetto Trimboli si fa ipnotizzare da D'Aniello che tiene il punteggio sull'1-0. Lo stesso Trimboli al 72' mette un cross per Di Stefano che manca il bersaglio. All'83' Tramoni ci prova con il mancino, Saio risponde presente. Al minuto 92 la Samp pareggia, Di Stefano trova l'angolino e l'1-1. Al 95' Tramoni a tu per tu con Saio si fa murare. Sul rilancio in avanti Montevago commette fallo e viene ammonito, secondo giallo ed espulso. Termina dunque 1-1, il Cagliari soffre ma supera il turno per il miglior piazzamento.