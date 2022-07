Torino Primavera, l'ex Roma Scurto è il nuovo tecnico

TORINO - Dopo la separazione con Coppitelli, il Torino, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che "Giuseppe Scurto è il nuovo allenatore della Primavera". Il tecnico, classe 1984, da calciatore ha militato con Roma e Chievo in Serie A, oltre alle esperienze sparse per lo Stivale con Treviso, Triestina e Juve Stabia. Società, quest'ultima dove ha intrapreso la carriera tecnica, dapprima come collaboratore del settore giovanile. Ha, in seguito, giudato le giovanili del Palermo e, successivamente, Trapani. Nella scorsa stagione ha guidato la formazione Under 18 della Roma, arrivata alla semifinale play off. "Tutto il Torino Football Club - conclude la nota - accoglie Scurto con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"