Satriano, il bomber della Roma Primavera che conquistò Trigoria in 45'

ROMA - Sguardo profondo e due gol all’esordio. Antonio Satriano si è presentato così al pronti-via del campionato Primavera, lì a Cesena: una doppietta fondamentale che ha permesso alla baby Roma di mettere da parte i primi tre punti della stagione in attesa del big match di domani contro il Bologna. Federico Guidi ha deciso di dare fiducia piena a Satriano dopo i quattro gol segnati durante le amichevoli estive. Perché il ragazzo di 18 anni ha fisico (alto 1.85 cm), sa calciare con il sinistro e il destro, è veloce e in più è forte di testa. Insomma, siamo di fronte ad un attaccante completo, il più grande anagraficamente della rosa dato che nello stesso ruolo possono giocare Padula (2004) e Misitano (2005)

Satriano, la storia

Satriano nasce a Locri il 30 ottobre del 2003. Cresce a Gioiosa Ionica, ma all’età di 11 anni viene tesserato dal Crotone. Qui si forma calcisticamente finché non arriva il giorno... sliding doors. L'evento imprevedibile che ti cambia la vita. Domenica, metà marzo, corre l’anno 2018: a Trigoria va in scena Roma-Crotone Under 16. I giallorossi sono strafavoriti, possono contare su Zalewski, Bove, Cancellieri, Morichelli, Milanese e Ciervo in blocco. A sorpresa vince il Crotone (1-2) trascinato da un attaccante che segna un gol da applausi, in diagonale dopo una folle progressione palla al piede. Tarantino se ne innamora. Praticamente lo compra tra il primo e il secondo tempo. Pochi mesi dopo, dunque, Satriano si trasferisce a Roma e qui ha come maestri Piccareta, Parisi e De Rossi. Crescita costante e adesso la grande chance di impressionare in Primavera, categoria dove ha già messo da parte 53 presenze. Chi lo conosce dice che è un tipo introverso, che in campo sa trasformare questa timidezza in cattiveria agonistica. Ricorda vagamente Tumminello. Satriano però ha una struttura fisica più importante.

Il mercato

Il jolly Liburdi (2004) è passato al Cesena Primavera. In entrata due colpi importanti: l’Under 18 potrà contare sul difensore centrale Giovanni D’Aprile (2005), prelevato dal Crotone e nel giro delle nazionali giovanili. In Under 17 è stato coperto il “buco“ in attacco con Edoardo Colasurdo (2006), ultima stagione nel Grifone e un passato nella cantera della Lazio.