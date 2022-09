Primavera, Roma-Torino finisce 1-1: Cassano replica a Gineitis

Gineitis sblocca il match, Cassano pareggia i conti: 1-1 tra Roma e Torino

Roma che ci prova subito con Pisilli, Passador c'è, poi i giallorossi al 5' se ne vanno in contropiede, Costa serve Tahirovic, ma il portiere granata risponde nuovamente presente sul tentativo del secondo. Ancora Roma al 18': erroraccio della difesa granata, Pisilli recupera il pallone e si invola verso la porta, ma Passador lo mura in uscita. Al 23' il Torino passa in vantaggio: stavolta a sbagliare è la difesa giallorossa che, dopo una conclusione di Dembele respinta da Baldi non libera l'area, il pallone vagante, irrompe quindi Gineitis che insacca di potenza, 0-1. La Roma sale a caccia del pari e gli sforzi giallorossi vengono premiati al 43' quando Cassano, ricevuto sul secondo palo un cross di Tahirovic, controlla il pallone e poi conclude a rete di sinistro battendo Passador, 1-1: non esente da colpe la difesa granata che si dimentica in area Cassano. Nella ripresa subito Jurgens tenta la conclusione dopo un contropiede: il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 50' altra occasione per il Torino con Gineitis che calcia da vicino: para Baldi. Caccavo sbaglia tutto solo davanti a Baldi. Il Torino sempre in pressing ma al 63' si ritrova in dieci per l'espulsione di Anton dopo un brutto fallo ai danni di Satriano: secondo giallo per il difensore granata per reazione dopo la provocazione dell'attaccante giallorosso. Al 78' la Roma va ad un soffio dal gol: Pagano sulla line di porta manca l'appuntamento con il pallone e la palla attraversa tutto lo specchio della porta. Nel finale Passador salva il Torino con una paratona ma il pallone rimane in zona: Koffi di testa sbaglia a porta vuota.