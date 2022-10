Primavera, prima sconfitta stagionale per la Fiorentina: il Frosinone passa 1-0

FROSINONE - Prima sconfitta stagionale per la Primavera della Fiorentina che cade a Frosinone (1-0), perdendo in un solo colpo anche la vetta della classifica a discapito della Juventus . Decide un gol di Bracaglia al 42' del primo tempo, con i viola che restano così a quota 14 punti, scavalcati anche dai ciociari, che con il successo si portano al secondo posto.

La partita

Al 7' occasione per la Fiorentina. Calcio d'angolo da sinistra sul primo palo, torre di Lucchesi per Distefano con quest'ultimo che manda alto da ottima posizione. Al 28' punizione Frosinone dalla sinistra, il cross al centro trova Maestrelli sul secondo palo: sponda aerea per Milazzo, che però commette fallo su Lucchesi. Risponde la Viola al 32': Toci fa da sponda per Distefano che calcia a rete dal limite dell'area, tiro a lato di poco. Al 42' il Frosinone passa in vantaggio con Bracaglia sugli sviluppi di un calcio di punizione, dopo un traversone dalla destra dove il capitano ciociaro insacca di testa. Nella ripresa al 2', il viola Capasso ci prova dall'interno dell'area sugli sviluppi di una punizione, Palmisani blocca grazie pure a una deviazione. Al 14' ancora Fiorentina insidiosa con un tiro di Amatucci, ma l'estremo ciociaro para ancora. Al 19' il Frosinone sfiora il bis con Peres, che approfitta di un errore della difesa toscana ma il tiro finisce di poco alto. Nei minuti finali il Frosinone va vicino ancora al raddoppio con Maestrelli, ma la palla esce di un soffio. Termina 1-0.