Primavera, harakiri Fiorentina: vince l'Atalanta 3-2. Empoli-Lecce 1-1

ROMA - La Fiorentina di Alberto Aquilani incamera la seconda sconfitta consecutiva in campionato e resta ferma a 14 punti. Una partita quella sul campo dell' Atalanta persa incredibilmente nei minuti di recupero, quando la vittoria sembrava ormai in cassaforte. A Zingonia termina 3-2. Un pari (1-1) invece per l' Empoli di mister Buscè contro il Lecce , un punto davvero prezioso visto l’andamento di una gara che col passare dei minuti, specie nella ripresa, diventava sempre più complicata.

Atalanta-Fiorentina 3-2

Primi venti minuti di studio, poi al 27' la Fiorentina sfonda centralmente con Di Stefano che va alla conclusione, Pardel respinge in tuffo. Risponde l'Atalanta con Vorlicky: palla a lato non di molto. Al 36' ci prova la Viola con Favasuli, Pardel si oppone di nuovo, mentre un minuto più tardi ecco il vantaggio toscano. Falconi recupera palla a centrocampo e s'invola centralmente, assist per Sene che in area non perdona e trafigge Pardel. I primi 45' termina con la Fiorentina avanti di una rete. Nella ripresa al 16' l'Atalanta ristabilisce la parità con Muhameti che di testa su cross di Palestra fa centro. La Fiorentina ci prova e sorpassa con Elia al 41'. Finita? Nemmeno per sogno, perchè in pieno recupero l'Atalanta prima pareggia con Shakur e poi si prende i tre punti con Vorlichy.

Empoli-Lecce 1-1

Al 28' Empoli in vantaggio. Punizione di Kaczmarski, la palla va a Renzi che tira, la sfera sbatte su un giocate del Lecce che inganna il portiere salentino e si insacca. Il Lecce prova a reagire, Corfitzen semina il panico, poi tira rasoterra ma la conclusione viene bloccata da Fantoni. La prima frazione termina col vantaggio empolese (1-0). Parte sparato il Lecce prima con Burnete e poi con un colpo di testa di Hasic che va poco fuori. Al 22' ecco il pareggio salentino con Salomaa, che approfitta di una corta respinta di Fantoni per appoggiare in rete. I pugliesi non si arrendono e sfiorano la rete con Daka e Salomaa ma il punteggio non cambia. Termina 1-1.