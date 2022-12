La Lazio Primavera aspetta Balde junior: è il fratello di Keita

ROMA - Nel pieno della sosta, non deve essere una siesta. Sei vittorie di fila, tutta un’altra consapevolezza rispetto all’umore pessimo di inizio campionato. Ma c’è ancora tanto da pedalare, non è nemmeno finito il girone d’andata. La classifica, di certo, ora lascia pensare in grande: le speranze di promozione si sono trasformate in possibilità concrete. Secondo posto a -1 dal Pisa, battuto tra l’altro nello scontro diretto disputato in trasferta, +1 sul Benevento terzo e +2 sul Pescara quarto, la squadra maggiormente accreditata insieme alla Lazio alla vigilia della stagione. Le distanze sono ridottissime, ogni passo falso verrà pagato doppio da gennaio in poi.

Programma I baby riprenderanno oggi pomeriggio (ore 14.45) gli allenamenti a Formello, hanno il compito di lasciare la spina attaccata, di non rilassarsi troppo nonostante la lunga pausa. L’ultima sfida è stata giocata (e vinta) al Fersini il 17 dicembre (3-2 in rimonta), la prossima gara ufficiale è in programma il 14 gennaio sul campo del Cosenza. Quasi un mese intero tra una partita e l’altra. Meglio non concedersi distrazioni, la rimonta va ancora completata, mancano 17 giornate al traguardo. «Non molliamo mai, abbiamo dimostrato di avere carattere», aveva detto Sanderra dopo il successo centrato contro lo Spezia. Le sedute nel centro sportivo ricominceranno oggi dopo il breve stop per le Feste, per domani è stata fissata un'altra sgambata di mattina (10), poi per venerdì è stata organizzata un'amichevole al "Green" contro l'Under 18 (10.30).