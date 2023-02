Roma Primavera, Pagano riprende l'Atalanta: termina 1-1

ROMA - La Roma Primavera pareggia in casa contro l' Atalanta : sono stati i nerazzurri a portarsi in vantaggio, con Vorlicky nella prima frazione di gioco; nella ripresa è arrivato il pareggio giallorosso di Pagano . Con questo pareggio la Roma non riesce ad accorciare in maniera decisa sulla capolista Lecce , che resta a +3. La Roma si porta a quota 36 punti, agganciando in seconda posizione il Torino . L' Atalanta sale a 20, a -1 dalla coppia Milan e Napoli.

Apre Vorlicky nel primo tempo, replica Pagano nella ripresa

Primo squillo della gara ccon una punizione di Pagano che sfila di poco a lato della porta dell'Atalanta. I nerazzurri replicano con l'iniziativa di Vorlicky al 7', ma la Roma torna al tentativo con Majchrzak il cui sinistro, non troppo potente, diventa facile preda del portiere Bertini. Sull'altro fronte, al 25', spara alto Colombo, poi torna a provarci Majchrzak, stavolta di testa: Bertini c'è. Al 35' l'Atalanta passa in vantaggio: Mendicino (che poco prima aveva ricevuto cure mediche a seguito di un contrasto di gioco), recupera palla a centrocampo e serve Vlahovic che dapprima controlla, poi serve l'inserimento di Vorlicky che batte Boer con il sinistro, 0-1. La Roma va a caccia del pari: al 38' è parato da Bertini un colpo di testa di Cassano, in pieno recupero Majchrzak non arriva di un soffio alla deviazione vincente sull'assist di Cherubini. Nella ripresa, subito (5') Roma pericolosa con una conclusione a rete di Pisilli, neutralizzata da un miracolo di Bertini. Al 31' il pareggio giallorosso: ottimo l'inserimento di Cherubini che dal vertice dell'area serve in mezzo Pagano che batte Bertini, 1-1. La Roma preme a caccia del bottino pieno: Bertini al 40' devia in corner la conclusione di Falasca, mentre al 42' ci prova Cherubini in rovesciata: fuori di poco. L'Atalanta, in pieno recupero, ci prova in contropiede: Boer sventa il tentativo di Stabile. Poi, gli ultimi due tentativi giallorossi firmati Cassano e Pagano, ma l'incontro termina sull'1-1.