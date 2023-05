Napoli Primavera retrocesso: azzurrini ko 2-1 con l'Inter

Napoli-Inter Primavera 1-2, la partita

L'Inter è passata in vantaggio al 23' con Sarr. I ragazzi di Frustalupi hanno pareggiato al 55' con una punizione di Iaccarino, ma all'86' hanno ceduto il passo ai nerazzurri, a bersaglio con Martini. Una battuta d'arresto che non ha inciso in maniera determinante sul declassamento in Primavera 2, che era già maturato da tempo.

La classifica finale del campionato Primavera 1

Lecce 64* Fiorentina 60* Torino 60** Juventus 56** Sassuolo 56** Roma 55** Inter 55 Empoli 49 Bologna 49 Frosinone 47 Sampdoria 44 Milan 44 Verona 43 Cagliari 41 Atalanta 39 Napoli 32*** Udinese 19*** Cesena 11***

* Qualificate alle semifinali playoff

** Qualificate ai quarti di finale dei playoff

*** Retrocesse in Primavera 2