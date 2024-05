Incredibile in Monza-Frosinone, la partita si gioca senza Var: il motivo

Cosa è successo in Monza-Frosinone?

Fabbri ha interrotto il gioco in seguito a una azione sviluppata dal Frosinone nei pressi dell'area del Monza. Il direttore di gara era in attesa di comunicare con il Var, ma si è accorto che non c'era alcun collegamento. La partita si è interrotta per qualche minuto, fino a quando Fabbri ha riscontrato l'impossibilità nel parlare con la sala Var di Lissone. Il direttore di gara ha chiesto espressamente al Monza di annunciare, attraverso lo speaker dello stadio, che il Var non era funzionante, proseguendo regolarmente la sfida. Dopo circa dieci minuti dall'interruzione, è stato comunicato il ripristino del collegamento.