Sassuolo-Roma Primavera, la cronaca

Lo scudetto manca da otto anni nella bacheca di Trigoria. Adesso è di nuovo lì, a portata di mano. Un tempo c’erano Capradossi, Marchizza e Di Livio (figlio) come punte di diamante dell’undici di Alberto De Rossi, ma anche stranieri come Ponce, Machin e Anocic. I nomi nuovi sono quelli di Pagano, Pisilli e Cherubini, così come di Joao Costa, Oliveras e Golic. La Roma Primavera gioca stasera al Viola Park la finalissima come due anni fa: palla al centro alle ore 20.30 nel futuristico impianto di Bagno a Ripoli. Non si potrà consumare la “rivincita” sull’Inter perché davanti ci sarà il Sassuolo, un club che sta vivendo lo stranissimo paradosso di essere retrocesso nel massimo campionato e vicino alla gloria eterna con i baby, spinti in particolare da Leone e Russo e capaci di eliminare i nerazzurri di Chivu in semifinale. C’è anche l’ex di turno: si tratta di Falasca, terzino che ha messo da parte due panchine tra i grandi nell’era Mourinho.