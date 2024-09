Lazio-Roma diretta derby Primavera 1: Romano raddoppia al 19' LIVE

Un derby d'alta quota quello che vedrà protagoniste Lazio e Roma oggi (lunedì 16 settembre, ore 17.30) presso lo stadio Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello, posticipo della 4ª giornata del Campionato Primavera 1 . In palio c'è infatti la vetta della classifica, ora occupata a punteggio pieno dai giallorossi di Falsini (che possono staccare Juve, Milan e Fiorentina) ma nel mirino dei biancocelesti di Sanderra , che ora sono a quota 7 ma vincendo effettuerebbero il sorpasso sui 'cugini' e si ritroverebbero da soli al comando. Segui la partita in diretta .

18:16

45+1' - Finito il primo tempo: Lazio-Roma 0-2

Finito a Formello il primo tempo del derby Primavera: si va all'intervallo con la Roma avanti 2-0 sulla Lazio grazie alle reti segnate da Misitano (2') e Romano (19').

18:15

45' - Un minuto di recupero

Un minuto di recupero concesso dall'arbitro in questo finale di primo tempo del derby, con la Roma avanti 2-0 a Formello contro la Lazio.

18:08

38' - Roma pericolosa: Mannini vicino terzo al gol

Occasione Roma, che va vicina al terzo gol con Mannini: bello il sinistro al volo del giallorosso, che sfiora la traversa della porta laziale.

18:07

37' - La mossa di Sanderra: la Lazio passa al 4-3-1-2

Mossa di Sanderra che dalla panchina chiede alla sua Lazio di passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2, con Serra trequartista dietro a Balde e D'Agostini.

18:03

33' - Doppio giallo: ammoniti Golic e Sanderra dalla panchina

Doppia ammonizione: giallo al romanista Golic per una trattenuta su Balde e al tecnico laziale Sanderra per proteste dalla panchina.

17:56

26' - Marin si salva in corner su un tiro-cross di Zazza

Il portiere romanista Marin smanaccia in corner su un pericoloso tiro-cross del laziale Zazza.

17:49

19' - GOL di Romano: Lazio-Roma 0-2

Raddoppio della Roma: su una respinta della difesa laziale la palla arriva a Romano che di sinistro calcia dai 25 metri superando Renzetti, con la palla che si infila all'angolino. Roma avanti ora 2-0 sulla Lazio.

17:47

17' - Giallo Roma: ammonito Romano

Prima ammonizione del derby: giallo al romanista Romano per un fallo sul biancoceleste Munoz.

17:46

16' - Occasione Roma: Marazzotti calcia a lato su punizione

Occasione su palla inattiva per la Roma: Marazzotti calcia direttamente con il destro a giro su punizione e la palla termina a lato di poco.

17:43

13' - Reazione Lazio: ora è la Roma a difendersi

Reazione della Lazio che negli ultimi minuti è riuscita ad alzare il proprio baricentro: ora è la Roma costretta a difendersi nella propria metà campo.

17:37

7' - Continua ad attaccare la Roma, la Lazio soffre

Continua a premere la Roma in questo avvio di derby a Formello, dove sta soffrendo la Lazio padrona di casa.

17:32

2' - GOL di Misitano: Lazio-Roma 0-1

È partita fortissimo la Roma che dopo nemmeno due minuti è già avanti: gol di Misitano che dopo una bella azione di squadra riceve palla da Mannini, dribbla Petta in area e supera il portiere biancoceleste Renzetti.

17:31

1' - Lazio-Roma: iniziato il derby Primavera

Iniziato a Formello il derby Lazio-Roma valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1.

17:26

Il Verona batte 5-3 il Toro: la nuova classifica prima di Lazio-Roma

Nell'altro posticipo del campionato Primavera 1 in programma oggi (16 settembre) il Verona ha battuto 5-3 il Torino salendo così a quota 7 punti. Ecco la nuova classifica prima del deby Lazio-Roma che chiuderà il programma della quarta giornata: Roma* 9, Juventus 9, Milan 9, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Lazio* 7, Lecce 7, Genoa 7, Inter 7, Verona 7, Atalanta 5, Bologna 4, Cremonese 4, Monza 4, Torino 3, Cesena 3, Cagliari 3, Sampdoria 2, Empoli 2, Udinese 2.

(*una gara in meno)

17:12

Lazio-Roma: la formazione ufficiale dei giallorossi

ROMA (4-3-2-1): Marin; Sangaré, Golic, Reale, Mannini; Coletta, Romano, Di Nunzio; Nardin, Marazzotti; Misitano. All. Gianluca Falsini

A disp.: De Marzi, Seck, Levak, Tumminelli, Almaviva, Cama, Della Rocca, Litti, Marchetti, Solbes, Zefi.





16:59

Come arrivano Lazio e Roma al derby del Fersini

Lazio e Roma arrivano da imbattute al derby di oggi, posticipo della quarta giornata del campionato Primavera 1. Dopo aver sconfitto a domicilio l'Empoli (0-1) all'esordio, i biancocelesti di Sandrerra hanno battuto 3-2 l'Inter e hanno poi pareggiato sul campo dell'Atalanta (1-1). Tre vittorie su tre invece per i giallorossi di Falsini: 4-1 al Cagliari, poi 4-3 in casa della Cremonese e infine 2-1 al Bologna.

16:47

Lazio-Roma: la formazione ufficiale dei biancocelesti

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro, Di Tommaso; Serra, D'Agostini, Balde. All. Stefano Sanderra

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Bigotti, Pinelli, Marinaj.

16:45

Primavera 1, dove vedere Lazio-Roma in tv e in streaming

Il derby Lazio-Roma valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1 sarà trasmesso in diretta tv e in diretta streaming. TUTTI I DETTAGLI

Formello, stadio Mirko Fersini