Roma-Lazio Primavera: dove vederla in tv, orario e formazioni

Roma-Lazio Primavera, la cronaca

Sale l'attesa per il derby Primavera al "Tre Fontane", che vedrà grande partecipazione da parte degli appassionati e dei tifosi di fede giallorossa, che hanno opzionato tutti i posti messi a loro disposizione. Roma capolista con 43 punti, anche grazie all'ultima vittoria maturata contro il Cesena, che ha oscurato la delusione per il precedente pari interno con il Monza. La Lazio, invece, ha necessariamente bisogno di punti per rimanere in scia ai rivali del Milan, che rappresentano attualmente l'ambita zona playoff. In tal senso, i biancocelesti potrebbero approfittare del mezzo passo falso commesso dai rossoneri nel weekend in casa della Cremonese. Riflettori puntati su Balde e sul rientrante Misitano, senza dimenticare le qualità di Zefi e D'Agostini.