Roma-Lazio Primavera diretta, segui il derby: tutti gli aggiornamenti 

ROMA - Tutti in campo per un derby Primavera completamente da vivere. La Roma ospita la Lazio al Tre Fontane: soldout i posti lato giallorosso, circa 2585. I baby di Falsini vogliono punti importanti per rimane in testa alla classifica. Dall’altra parte, i giovani biancocelesti, hanno l'intenzione di vincere per rimanere in scia della zona play-off. Tutti gli aggiornamenti in diretta.