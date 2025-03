Milan-Inter, rissa dopo la fine del derby Primavera: cosa è successo

Milan-Inter, gra valida per la ventinovesima giornata del campionato Primavera 1, è 1-1 e in rissa. Come documentato dalle immagini di SportItalia, a fine partita la tensione è salita alle stelle. Dopo il triplice fischio finale si è acceso un parapiglia tra i giocatori rossoneri e nerazzurri. Pioggia di gialli. Espulso Federico Guidi, allenatore dell'Under 20 del Milan ed ex tecnico della Primavera della Roma.