Napoli, dallo scudetto alla promozione della Primavera: decisiva la vittoria contro l'Entella

Il 2025 sarà senza dubbio ricordato tra gli anni più importanti della storia del Napoli, e non solo per la vittoria dello scudetto. A pochi giorni dal successo della squadra allenata da Antonio Conte, arriva anche la promozione in Primavera 1 dei ragazzi di Dario Rocco, che mettono definitivamente alle spalle l'amara retrocessione di due stagioni fa. Decisivo il 2-0 inflitto oggi alla Virtus Entella.