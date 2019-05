Diretta Cagliari-Lazio ore 18: dove vederla in tv e le probabili formazioni

CAGLIARI – La Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo alle 18 alla Sardegna Arena per sfidare il Cagliari nella 36ª giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta interna contro l’Atalanta; un ko pesante che ha allontanato Immobile e compagni dalla lotta per l’Europa. Europa che potrebbe però arrivare grazie a una vittoria nella finale di Coppa Italia di mercoledì all’Olimpico proprio contro l’Atalanta. Dall’altra parte del campo un Cagliari già salvo, ma che in questa stagione ha fatto benissimo tra le mura amiche, collezionando ben 30 dei 40 attuali punti proprio alla Sardegna Arena. Solo Napoli, Atalanta e Juventus sono fin qui riuscite a uscire da Cagliari con i tre punti.

SEGUI CAGLIARI-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

DIRETTA TV – Cagliari-Lazio è in programma alle 18 alla Sardegna Arena e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Lazio, Inzaghi riabbraccia i suoi leader: tornano Immobile e Milinkovic

PROBABILI FORMAZIONI – Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Milinkovic Savic. Indisponibile anche Strakosha, che dovrebbe essere sostituito da Proto tra i pali. Il tecnico ritrova invece, dopo il turno di squalifica, Lulic, che dovrebbe partire titolare sull'out destro di centrocampo. In avanti favorito il tandem Correa-Caicedo, con Immobile in panchina, almeno dal primo minuto. Maran invece non rinuncia al solito 4-3-1-2. Stavolta però Barella dovrebbe arretrare sulla linea dei centrocampisti lasciando spazio sulla trequarti a Birsa, che agirà alle spalle della coppa formata da Joao Pedro e Pavoletti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. ALLENATORE: Maran.

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. ALLENATORE: Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.