Quindicesimo trofeo nella storia della Lazio: aggancio alla Roma

ROMA - Per gli statistici è aggancio, per i tifosi della Lazio è già sorpasso. Per la cronaca si può soltanto spiegare e raccontare. La Coppa Italia alzata da Lulic mercoledì sera allo stadio Olimpico è il quindicesimo trofeo nella storia biancoceleste. Il conto è presto fatto: 2 scudetti, 7 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea. Agganciata la Roma a quota 15 conteggiando la Coppa delle Fiere, ex Coppa Uefa, del 1960/61. Il club giallorosso ha vinto 3 scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane.

La distinzione si può fare, dal punto di vista formale, perché la Coppa delle Fiere non era organizzata dall’Uefa e non viene considera ufficiale negli uffici di Nyon. Nella sostanza, però, si trattava a tutti gli effetti della terza coppa europea sino al 1971 dietro la vecchia Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe, entrata nella bacheca della Lazio con l’ultima edizione del 1999 e la finale di Birmingham vinta sul Maiorca grazie ai gol di Bobo Vieri e Pavel Nedved.