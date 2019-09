F.Inzaghi: "Derby? Meritava la Lazio. Voglio la A con il Benevento"

BENEVENTO - "Sono onorato di partecipare a questo compleanno, mi auguro di festeggiarlo a fine stagione con qualcosa di importante perchè questa è una realtà che merita". Così il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato a margine della festa per i 90 anni dei giallorossi. "Vogliamo andare in Serie A, ma non siamo gli unici, ci sono tante squadre del nostro livello e saliranno solo in tre: cercheremo di lottare fino alla fine". L'ex attaccante del Milan, inoltre, ha parlato anche del suo erede in rossonero: Krzisztof Piatek: "Ne parlavo ieri sera con il vice di Giampaolo, andrò presto a Milanello a consegnargli la maglia numero 9, se questo può servire a scacciare i fantasmi. Spero che Piatek faccia bene al Milan, è un centravanti che mi piace perchè ha spirito e voglia di lottare. Merita tante soddisfazioni con la maglia rossonera". Inzaghi ha poi parlato di due colleghi, per lui i più speciali: "Ancelotti? Lo sento spesso e ci siamo anche visti durante il ritiro, non serve dire quanto sia stato importante per me. Simone (Inzaghi ndr)? Sono andato a vedere il derby con la Roma e credo che la sua squadra meritasse di vincere. Le squadre forti sono tante anche in Serie A, mi auguro che Simone faccia bene".

