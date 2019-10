Supercoppa Juve-Lazio, si vola a Riad: ecco la data più probabile

La finale di Supercoppa Italiana tra la Juventus e la Lazio si giocherà al King Saud University Stadium di Riad. Mancano da stabilire la data e l’orario, ma in questo momento la soluzione favorita è domenica 22 dicembre, con calcio d’inizio tra le 17 e le 18 italiane ovvero tra le 19 e le 20 della capitale dell’Arabia Saudita.

Lo scorso 16 gennaio Juventus-Milan fu giocata a Jeddah, mentre quest’anno ci sarà il trasferimento a Riad. Il tutto nell’ambito del contratto firmato dalla Lega con il Governo Saudita che prevede, a partire dalla Supercoppa del 2018, l’organizzazione di tre edizioni su 5 proprio nel Paese arabo. I bianconeri e i biancocelesti, che avranno un cachet da 3,5 milioni a testa, hanno già svolto i loro sopralluoghi e adesso attendono l’ufficializzazione della data da parte di via Rosellini. Il King Saud University Stadium è l’impianto dove gioca l’Al-Hilal, la formazione dell’ex juventino Giovinco. Non è il principale stadio di Riad perché ha 25.000 posti, poco più di un terzo rispetto a quelli del King Fahd International Stadium (ospita i match di Al-Shabab, Al-Nassr e della nazionale), ma è più centrale rispetto all’altro che si trova fuori dalla città.

A Riad dal 7 ottobre è iniziata una ricchissima stagione con oltre 120 eventi di ogni genere. La Lazio come data preferisce il 22 dicembre perché giovedì 12 sarà impegnata sul campo del Rennes in Europa League e lunedì 16 ha in programma il posticipo a Cagliari. Giocare giovedì 19, l'altra opzione, sarebbe impossibile. In teoria la Lega potrebbe spostare Cagliari-Lazio a domenica 15, ma non è facile. La Juve non ha preferenze. E l’orario? Il calendario degli anticipi e dei posticipi della diciassettesima giornata non è ancora stato definito e di certo c’è solo il rinvio a gennaio di Samp-Juve e Lazio-Verona. Se la Supercoppa verrà disputata domenica 22, con diretta su Rai 1 (diciamo alle 17,30), non ci sarà un match alle 18 di Serie A, mentre ci sarà il posticipo di campionato delle 20,45 su Sky. Se invece la data prescelta sarà giovedì 19, il fischio d'inizio potrebbe essere anche alle 20-20,30 italiane.